Rıza Çalımbay "Giderken raporumu vereceğim"

Trabzonspor
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, Sivasspor maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve şunları söyledi:
* Osmanlı maçında önce Abdülkadir, ardından Kucka, sonra da Onur sakatlandı. Bu durum takımı olumsuz etkiledi. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında benim hiçbir şeyden korkum yok.
* Onur, tek ayağıyla kalede kaldı. Bir kaptanın nasıl davranması gerektiği konusunda örnek verdi.
* Özkan Sümer
, çok saygı duyduğum, Trabzonspor'a çok şey katmış bir isim. Kendisiyle görüştük.
Zaten giderken, sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz. 300 METRELİK İMZA KUYRUĞU
Trabzonspor'un sponsorlarından QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'ndeki imza gününe katılan Okay, Yusuf ve Pereira yoğun ilgi gördü. İmza için 300 metrelik kuyruk oluştu.