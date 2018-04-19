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"Giderken raporumu vereceğim"

Teknik Direktörü , futbolun başına getirilen ile görüştüğünü açıkladı

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Rıza Çalımbay Giderken raporumu vereceğim
Teknik Direktörü , Sivasspor maçı öncesi basın mensuplarının karşısına çıktı ve şunları söyledi:
* Osmanlı maçında önce Abdülkadir, ardından Kucka, sonra da Onur sakatlandı. Bu durum takımı olumsuz etkiledi. Tek sıkıntımız sakatlıklar. Onun dışında benim hiçbir şeyden korkum yok.
* Onur, tek ayağıyla kalede kaldı. Bir kaptanın nasıl davranması gerektiği konusunda örnek verdi.
* , çok saygı duyduğum, Trabzonspor'a çok şey katmış bir isim. Kendisiyle görüştük. Zaten giderken, sezon bitince kulübe mutlaka bir rapor vereceğiz.

300 METRELİK İMZA KUYRUĞU
Trabzonspor'un sponsorlarından QNB Finansbank'ın Çarşı Şubesi'ndeki imza gününe katılan Okay, Yusuf ve Pereira yoğun ilgi gördü. İmza için 300 metrelik kuyruk oluştu.
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Rıza Çalımbay "Giderken raporumu vereceğim"
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