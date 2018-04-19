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: "Bu sadece sportif bir olay değil"

, - maçında yaşanan olayları yorumladı. Dilmen, olayların 'sportif olmadığına' dikkat çekti. İşte Rıdvan Dilmen'in dikkat çeken sözleri...

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:15 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:50
Rıdvan Dilmen: Bu sadece sportif bir olay değil

Sabah Spor yazarı ve futbol yorumcusu , NTV'deki programında - maçında yaşanan olayları değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha."

BU SPORTİF BİR OLAY DEĞİL

"Çok çirkin bir gün olarak tarihe geçecek. Devletin bu dakikadan itibaren bir şeyler yapması lazım. Bu sadece sportif bir olay değil. Bu normal bir olay değil. Kupayı alsanız ne olur, almasanız ne olur.. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu sporun dışında bir olay. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi!"

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Rıdvan Dilmen: "Bu sadece sportif bir olay değil"
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