SABAH, derbi öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın nabzını tuttu

Turun şifresi sakin kalmak
1- Son üç deplasmanından kayıpsız dönen F.Bahçe'de moraller yerinde... Sarı-lacivertli takım Beşiktaş
ve Akhisar mağlubiyetlerinin verdiği psikolojik hasarı tamamen atlattı.
2- Teknik heyet, maç toplantılarında kupanın ilk ayağında uygulanan hızlı hücum taktiğini örnek gösterdi ve Beşiktaş'ın böyle durumlarda savunmada zorlandığı, futbolculara anlatıldı. 3- Aykut Kocaman
, idmanlarda farklı isimleri 11'de denese de taktik çalışmaları ideal kadro üzerinden yaptı. 4-
İlk maçtaki 2-2'lik skor, Kocaman ve kurmaylarının stratejisinin önemli bir parçası. Bu akşam gol atmak zorunda olan taraf Beşiktaş. F.Bahçe oluşacak boşlukları iyi değerlendirip, avantaja çevirme peşinde. 5-
İlk randevudaki olaylar, teknik heyetin dikkat çektiği bir başka nokta. Saha içindeki sürtüşmelerden uzak durulması, hakemle birebir diyalogdan kaçınılması konusunda futbolcular sürekli uyarıldı. 6-
Kocaman ve ekibi, "Hem kupada finale yükselme adına hem de ligde eksik kalmamak için takıma terapi uyguladı. 7-
Aykut hoca derbi tecrübesi nedeniyle kaledeki tercihini Volkan Demirel
'den yana kullanacak. 8- Fenerbahçe
taraftarının maça ilgisi beklentinin oldukça üzerinde. Stat %100 doluluğa ulaşacak.
Futbolcular bu gelişmeden hayli memnun. Ligde 3-1 kaybettikleri Beşiktaş maçının özrü için bu derbiyi fırsat olarak görüyorlar. 9-
Taraftar grupları, derbide kongreyle ilgili herhangi bir tepkinin takımı olumsuz etkilememesi adına hassas davrandı. Taraftarlar internet üzerinden sadece takımın desteklenmesi için uyarıldı. 10-
Yönetim, maç öncesi derbiyle ilgili konuşmama kararı aldı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş heyetini kapıda karşılayacak ve ağırlamada aksaklık yaşanmaması için çok titiz davranılacak. 3
Daha önce Türkiye Kupası
'nı 3 kez kazanan Aykut Kocaman, bu başarısını bu sezon tekrarlaması durumunda kupayı en fazla kazanan teknik adam durumuna gelecek. Güneş'in kozu ofansif futbol 1-
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi fiziksel ve zihinsel açıdan her türlü hazırlık yapıldı. Teknik direktör Şenol Güneş
, ezberleri bozarak 2-2'nin rövanşından zaferle ve turla ayrılmayı planlıyor. 2-
Akhisarspor galibiyetiyle şampiyonluk yarışında iddialı konuma yükselen siyah-beyazlılar, Kadıköy'e moralli ve rahat gidiyor. Bunun izleri hem camiaya hem de Ümraniye'ye fazlasıyla yansıdı. 3-
Güneş, Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından derbi perşembe günü olmasına rağmen pazartesi gününü oyuncularına izin olarak verdi. Bu da özgüvenin ve takımın havasının gerilmemesi için yapılan bir hamleydi. 4-
Beşiktaş'ta takım içi rekabet ve yüksek motivasyon teknik heyeti sevindirdi. Siyah-beyazlı oyuncuların neşesi, takım ruhu ve enerjisi görüntülere de yansıdı. Yaklaşık olarak 2 saat süren salı günkü antrenman büyük bir zafere imza atmaya hazırlanan takım görüntüsü verdi. 5-
Şenol Güneş, Akhisarspor maçında sahaya sürdüğü 11'in yüzde 70'ini değiştirecek. Atiba, Medel, Tosic, Quaresma gibi çoğu oyuncuyu dinlendirerek, diğer futbolcuları ön plana çıkaracak. Güneş, Kadıköy'de daha dinamik bir Beşiktaş sahaya sürecek. 6-
Salı akşamı antrenman bittikten sonra Güneş ve yardımcıları yarım saat daha mesai yaptı. Tecrübeli hoca, Larin'e saha dışından şut ve gol çalışması yaptırdı. Oyuncu ile birebir ilgilenen Güneş, Larin'e 'Sahada seni istiyorum'
mesajını verdi. Ancak tam hazır olmadığını görünce 7- Negredo'ya yöneldi. Fenerbahçe maçına forvette İspanyol yıldızla başlaması bekleniyor. 7-
Şenol Güneş'in sürprizi Babel'di. İdmanlarda as takımda yer verdiği Hollandalı yıldızı, tecrübesinden ve yüksek form grafiğinden faydalanmak adına dinlendirmeyeceği öğrenildi. 8-
Beşiktaş teknik heyeti, savunmada Pepe ile birlikte Vida'ya görev verecek. Ayrıca Tolgay Arslan
ve Oğuzhan gibi oyuncuları sahaya sürerek, dinamik bir orta saha ile Fenerbahçe'ye baskı kurmaya çalışacak. 9-
Şenol Güneş hem Süper Ligi hem de Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor. Bu nedenle Kadıköy'de ofansif bir futbol oynatmayı düşünüyor. 10-
Güneş ilk maçta yaşananları hatırlatarak talebelerini provokasyona gelmemeleri konusunda sık sık uyardı. 8
Aykut Kocaman'a karşı kariyerinde 20 maça çıkan Şenol Güneş, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Maç başına 1,20 puan ortalaması yakalayabildi.