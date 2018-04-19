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geceyi hastanede geçirecek

- derbisinin ikinci yarısında başına isabet eden yabancı maddeyle yaralan ve ambulansla hastaneye kaldırılan 'in tedavisine başlandı.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:35
Şenol Güneş geceyi hastanede geçirecek

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının 57. dakikasında başına isabet eden yabancı maddeyle yaralanan , ambulansla Fulya Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk müdahaleyi kulüp doktorunun yaptığı ve kafasına 5 adet pens atılan Şenol Güneş'in hastanede pensleri çıkarıldı ve ardından dikiş atıldı. Doktorlar her ihtimale karşı tecrübeli teknik adama diğer kontrolleri de yaptılar. Bir müddet müşahede altında kalacak olan Güneş, geceyi hastanede geçirecek.

Öte yandan hastane girişine gelen taraftar, Şenol Güneş hastaneye girerken, tezahüratlarla moral verdi.

Şenol Güneş'in kafasına yabancı madde atıldı!

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