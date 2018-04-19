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'in son durumu açıklandı

Beşiktaş Teknik Direktörü 'in tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Yunus Aydın, Güneş'in son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, Şenol Güneş'in hayati bir tehlikesinin olmadığını, emniyet amaçlı olarak bu gece hastanede tutulacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.4.2018 23:49 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 23:55
Şenol Güneş'in son durumu açıklandı

Fenerbahçe ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getiren Yarı Final rövanş maçında teknik direktör , başına atılan bir cisim nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Deneyimli çalıştırıcının son durumuyla ilgili olarak tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Yunus Aydın'dan açıklama geldi.

Aydın yaptığı açıklamada "Çektiğimiz tomogrofide beyinde çok önemli bir hasar yok. Sadece bir sarsıntı geçirmiş. Bu gece sadece emniyet amaçlı tutacağız. Yarın büyük ihtimalle göndeririz. Hayati bir tehlike söz konusu değil. Basit bir beyin sarsıntısı. İki kere düşme var. Kafasına gelen cisim ve onun oluşturduğu bir yara var. Basit bir kafa travması olarak kabul ediyoruz, emniyet olarak yatırıyoruz. Muayenesinde herhangi bir problemi yok. Şuuru tamamen açık ve kendinde. Biz bu akşam müşahede amaçlı tutuyoruz. Yarın büyük bir ihtimalle göndereceğiz." dedi.

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Şenol Güneş'in son durumu açıklandı
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