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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 11:33 Güncelleme Tarihi: 19.4.2018 11:37
Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Hüseyin Göçek

21 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Bursaspor: Serkan Çınar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

16.00 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

22 Nisan Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Göztepe: Arda Kardeşler

19.00 Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya

23 Nisan Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu
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