Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > 2018-2019 sezonu programı belli oldu

sezonu programı belli oldu

Spor Toto ve Spor Toto 1. Lig'de sezonu 10 Ağustos'ta başlayacak.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 16:50
2018-2019 sezonu programı belli oldu

(TFF), profesyonel liglerde sezonunun başlangıç ve bitiş tarihlerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı kararla Spor Toto ve Spor Toto 1. Lig'de gelecek sezonun 10 Ağustos 2018'de başlayacağı belirtildi.

Süper Lig'in 26 Mayıs 2019'da sona ereceği, 1. Lig'de maçların ise 19 Mayıs 2019'da biteceği kaydedildi.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezonun 1-2 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla 2018-2019 sezonunun başlayacağı, 4 Mayıs 2019'da ise sona ereceği aktarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
2018-2019 sezonu programı belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN