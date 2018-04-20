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'da , sezon sonunda bırakıyor

İngiliz ekibi 'ı 22 yıldır çalıştıran Fransız teknik adam Wenger, sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:28
Arsenal'da Arsene Wenger, sezon sonunda bırakıyor

İngiltere ekiplerinden 'ı çalıştıran , sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıkladı.

Başkent ekibinde 1 Ekim 1996 tarihinden bu yana görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "dikkatli değerlendirmelerin ve kulüp yönetimiyle görüşmelerin" ardından teknik direktörlük görevini bırakmak için en doğru zamanın sezon sonu olduğunu ifade etti.

Arsenal'de unutulmaz yıllar geçirdiğini belirten Wenger, kulübün çalışanlarına, futbolculara, yönetime ve taraftarlara teşekkür etti.

ekibiyle Premier Lig'de üç şampiyonluk yaşayan deneyimli teknik adam, Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.

Premier Lig'de altıncı sırada yer alan Wenger yönetimindeki Arsenal, Avrupa Ligi'nde ise yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

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Arsenal'da Arsene Wenger, sezon sonunda bırakıyor
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