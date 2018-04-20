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Bastonlar elimizde!

28.8 yaş ortalaması ile Avrupa’nın en yaşlı ligi olan ’de ilk 11’ler incelendiğinde, Avrupa’da en yaşlı altı takımın dört tanesi de bizden çıktı...

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) 18 Nisan'a kadar oynanan 2017-2018 sezonu maçları üzerinden yaptığı araştırmasını yayımladı. Açıklanan değerlere göre Türkiye i'nde yer alan ekipler, Avrupa'nın 31 liginde yer alan takımlar içerisinde en yaşlı ekipler arasında üst sıralarda yer aldı. İlk 11'lerde süre alan ortalama takım kadroları incelendiğinde 30,6 yaş ortalamasıyla Beşiktaş en yaşlı 3. ekip olurken, siyah beyazlıları Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe takip etti. Türkiye Süper Ligi 31 lig içerisinde en yaşlı 6 takım arasına 4 ekip sokmasıyla dikkat çekti. Ligimizdeki 18 takımın 28,8 olan yaş ortalaması ile de tüm ligler içerisinde zirvede bulundu. Öte yandan liglerde oynatılan altyapı oyuncuları oranında Süper Lig yüzde 3,3'lük ortalamasıyla 31 ülke arasında dibe yerleşti.
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