CANLI | Medipol Başakşehir - Kayserispor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 29 haftada 59 puan toplayan turuncu siyahlılar lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 44 puanlı Kayserispor ise 44 puanla ligde 6. sırada. Ligin ilk yarısında iki taraf arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 - 0 KAYSERİSPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
28' Edin Visca
MAÇTAN NOTLAR
BAŞAKŞEHİR'DE NAPOLEONI YOK
Ev sahibi ekipte sakatlığı süren İtalyan oyuncu Stefano Napoleoni, Kayserispor karşısında forma giyemiyor.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, kart sınırında bulunan Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında görev alamayacaklar.
İLK 11'LER
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caicara, Manuel Da Costa, Alexandru Epureanu, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Edin Visca, Eljero Elia, Emmanuel Adebayor
Kayserispor: Silviu Lung, Tiago Lopes, Jean Armel Kana-Biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Fernando Boldrin, Şamil Çinaz, Stephane Badji, Deniz Türüç, William, Umut Bulut