Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o holigana sert tepki: "Allah-u alem alkoliktir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilay Zümdürüanka ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaylar ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e yabancı cisim atan şahıs hakkında da açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından derbiye ilişkin önemli satır başları:

"Dün akşam ülkemizin en güzide iki kulübünün maçında yaşadığımız hadise. Hep fair play, fair play diye konuşuyoruz. Ve bakıyorsunuz, bir futbolcu korner atışına geliyor. Arkadan çakmaklar, taşlar atılmaya başlıyor. Ya ne oluyor? İçeride herhangi bir sıkıntı yok. Gayet güzel seyrettiğimiz bir maç var, ne oluyor sana?

Daha sonra Ülkemizin en güzide teknik direktörlerinden biri, başına 5 dikiş atılıyor. Buna hakkınız var mı? Yok. Bir kısmı inanın, kişi kimdir bilmiyorum Allah-u alem alkoliktir. İnanın öyle. Çünkü sağlıklı birisinin bunu yapması mümkün değil, olmaz. Var burada bir şey. Burada bir su kaçığı var. Bizim bunu bir defa kontrol altına almamız lazım. Bir çok tedbirler alıyoruz, ama bunu da almamız lazım. Tüm paydaşların bir bütün olarak ahenkle çalışması ve bu mücadeleyi iş birliği içinde yürütmemiz gerekiyor, hep beraber. Hep beraber bunu yapmamız lazım. Unutmayalım ki sosyal dayanıklılık, sosyal sağlamlık ne kadar güçlü olursa kişinin zararlı alışkanlıkların ağına düşmesi de o kadar zor olur."