Derin yapının kurguladığı bir olay

Mosturoğlu, FB TV'de katıldığı programda sıcağı sıcağına olayları şöyle değerlendirdi: "Saha içindeki gelişmeler lehimizdeydi ama maalesef Türk futbol
una bir operasyon yapıldı. Tribünlerde
maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya yabancı maddeler atılması, hadise
çıkartacak bir yapının olduğunu gösteriyor. F.Bahçe taraftarı 44 defa derbi kazandı, hiç hadise çıkmadı. Bu olaylar akılla izah edilecek bir şey değil. Bu bir 3 Temmuz hadisesi... Fenerbahçe
'ye karşı operasyonun bitmediğini gösteriyor bu olaylar. Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı sürekli uyanık olmaları konusunda uyarıyoruz. Fenerbahçe'ye karşı büyük bir oyun oynandı. Maçın bitmemesi için önemli bir gayret vardı.
Fenerbahçe camiası, başarısını gölgelemeye çalışanları, her başarılı dönemde önünü kesmeye çalşanları 3 Temmuz
'da olduğu gibi ezip geçecektir. Bu olaylar derin yapının kurguladığı olaylar. Umuyorum ki Fenerbahçe'ye karşı son kirli kumpas olsun
."