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Derin yapının kurguladığı bir olay

una bir operasyon yapıldı. maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya yabancı maddeler atılması, çıkartacak bir yapının olduğunu gösteriyor.”

Giriş Tarihi: 20.4.2018
Derin yapının kurguladığı bir olay
Mosturoğlu, FB TV'de katıldığı programda sıcağı sıcağına olayları şöyle değerlendirdi: "Saha içindeki gelişmeler lehimizdeydi ama maalesef una bir operasyon yapıldı. maçla hiç alakası olmayan, 4 korner köşesinde sahaya yabancı maddeler atılması, çıkartacak bir yapının olduğunu gösteriyor. F.Bahçe taraftarı 44 defa derbi kazandı, hiç hadise çıkmadı. Bu olaylar akılla izah edilecek bir şey değil. Bu bir 3 Temmuz hadisesi... 'ye karşı operasyonun bitmediğini gösteriyor bu olaylar. Biz her zaman futbolcularımızı ve taraftarlarımızı sürekli uyanık olmaları konusunda uyarıyoruz. Fenerbahçe'ye karşı büyük bir oyun oynandı. Maçın bitmemesi için önemli bir gayret vardı. Fenerbahçe camiası, başarısını gölgelemeye çalışanları, her başarılı dönemde önünü kesmeye çalşanları 3 'da olduğu gibi ezip geçecektir. Bu olaylar derin yapının kurguladığı olaylar. Umuyorum ki Fenerbahçe'ye karşı son kirli kumpas olsun."
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Derin yapının kurguladığı bir olay
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