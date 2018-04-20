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'dan yalanlama

ekiplerinden Kulüp Başkanı Adil Gevrek, futbolcuların Beşiktaş maçı öncesi alacakları ödenmediği için antrenmana çıkmadığı iddialarını yalanladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 20:10
Evkur Yeni Malatyaspor'dan yalanlama

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi.

Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.

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Evkur Yeni Malatyaspor'dan yalanlama
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