Fatih Terim’den gözlemciye: Benim canım yanmış umrunuzda değil!..

TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim
'i tedbirli
olarak PFDK'ya sevk etti. Terim eğer ceza
alırsa Alanya maçında tribünde olacak.
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray
'ın
Akhisarspor'la oynadığı maçta "sportmenliğe aykırı hareket"
nedeniyle tecrübeli
hocayı tedbirli olarak
disiplin kuruluna gönderirken,
aynı maçta tribüne gönderilen
A Takımı İdari Direktörü
Şükrü Hanedar da tedbirli
olarak PFDK'ye sevk edildi.
Rapora göre maçın sona ermesinin
ardından Terim, gözlemci
Oğuz Arıkal'ın yanına gidip, "Ben derdimi kime anlatayım. Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil"
dedi. Arıkal, Terim'le görüşmek
istemedi. Bunun üzerine Fatih hocanın, "Ukalalık yapmayın, ukala herifler, zaten hepiniz ukalasınız. Gidin"
diye tepki gösterdiği
öğrenildi. PFDK bugün toplanacak ve Terim'in
cezası belli olacak. G.Saray kulübü, Tahkim
Kurulu'na itiraz edeceğini duyurdu.