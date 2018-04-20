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’den gözlemciye: Benim canım yanmış umrunuzda değil!..

UĞUR ÇEM Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018
Fatih Terim’den gözlemciye: Benim canım yanmış umrunuzda değil!..
TFF Hukuk Müşavirliği, 'i tedbirli olarak PFDK'ya sevk etti. Terim eğer ceza alırsa Alanya maçında tribünde olacak. TFF'den yapılan açıklamada, 'ın Akhisarspor'la oynadığı maçta "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle tecrübeli hocayı tedbirli olarak disiplin kuruluna gönderirken, aynı maçta tribüne gönderilen A Takımı İdari Direktörü Şükrü Hanedar da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. Rapora göre maçın sona ermesinin ardından Terim, gözlemci Oğuz Arıkal'ın yanına gidip, "Ben derdimi kime anlatayım. Benim canım yanmış, sizin umurunuzda değil" dedi. Arıkal, Terim'le görüşmek istemedi. Bunun üzerine Fatih hocanın, "Ukalalık yapmayın, ukala herifler, zaten hepiniz ukalasınız. Gidin" diye tepki gösterdiği öğrenildi. PFDK bugün toplanacak ve Terim'in cezası belli olacak. G.Saray kulübü, Tahkim Kurulu'na itiraz edeceğini duyurdu.
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