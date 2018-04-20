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, karşısında

'de 30. haftanın açılış karşılaşmasında , 'u konuk edecek. Ligde son olarak deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, alacağı iyi bir sonuçla şampiyonluk yarışına kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 18:37
Medipol Başakşehir, Kayserispor karşısında

, 'in 30. haftasında 'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 29 haftada 59 puan toplayan turuncu siyahlılar lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 44 puanlı Kayserispor ise 44 puanla ligde 6. sırada. Ligin ilk yarısında iki taraf arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.

NAPOLEONI YOK

Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Stefano Napoleoni, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de, kart sınırında bulunan Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 20.00
Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu
Yayın: beIN Sports 1

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Medipol Başakşehir, Kayserispor karşısında
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