Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u ağırlıyor. Ligde geride kalan 29 haftada 59 puan toplayan turuncu siyahlılar lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. 44 puanlı Kayserispor ise 44 puanla ligde 6. sırada. Ligin ilk yarısında iki taraf arasında oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona ermişti.
NAPOLEONI YOK
Ev sahibi ekipte sakatlığı süren Stefano Napoleoni, Kayserispor karşısında forma giyemeyecek.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Medipol Başakşehir'de, kart sınırında bulunan Emmanuel Adebayor, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Kerim Frei kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Osmanlıspor karşılaşmasında forma giyemeyecekler.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA
Saat: 20.00
Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Cevdet Kömürcüoğlu
Yayın: beIN Sports 1