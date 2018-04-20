Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ömer Üründül: Bunun adı ihanet!

: Bunun adı ihanet!

ile arasında oynanan yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. SABAH'ın usta kalemi , olaylı derbi hakkında flaş tespitlerde bulundu. İşte Ömer Üründül'ün yazısı...

Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:17 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:20
Ömer Üründül: Bunun adı ihanet!

Bazı kendini bilmez taraftarları adeta takımlarına ihanet etmek için yarışa girdiler. maça üstün başlamış 30. dakikaya kadar pozisyon bulamasa da oyunu kendi kontrollerine geçirmişler. Fenerbahçe derbilerdeki alışılmış ofansif yetersizliği ve ilk maçtaki avantajını göz önüne alarak takım savunmasını ön plana çıkarmıştı. Alan daraltıp Mehmet Topal ve Josef de Souza gibi garantili sağlam ön liberolar olunca ve Nabil Dirar ile Aatif defansif görevlerini iyi yapınca Beşiktaş pozisyon bulamıyordu.

BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Üründül: Bunun adı ihanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN