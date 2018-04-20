Ömer Üründül: Bunun adı ihanet!

Bazı kendini bilmez Fenerbahçe taraftarları adeta takımlarına ihanet etmek için yarışa girdiler. Beşiktaş maça üstün başlamış 30. dakikaya kadar pozisyon bulamasa da oyunu kendi kontrollerine geçirmişler. Fenerbahçe derbilerdeki alışılmış ofansif yetersizliği ve ilk maçtaki avantajını göz önüne alarak takım savunmasını ön plana çıkarmıştı. Alan daraltıp Mehmet Topal ve Josef de Souza gibi garantili sağlam ön liberolar olunca ve Nabil Dirar ile Aatif defansif görevlerini iyi yapınca Beşiktaş pozisyon bulamıyordu.