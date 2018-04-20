Orman: Bu kan savaşı değil!

Beşiktaş
Başkanı Fikret Orman
, karşılaşma sonrası yaşananları "Üzücü ve istenmeyen şeyler"
sözleriyle değerlendirdi. Şenol Güneş
'i ziyaret eden Orman şunları söyledi: "Bizim stadımızda da kırmızı kartlar çıktı ama böyle olaylar olmadı
. Bu bir güvenlik zafiyeti. Türkiye
'yi dünya üçüncüsü yapmış bir hocanın, bu duruma gelmesi çok üzücü. Futbolculuk zamanında da beyin sarsıntısı geçirdiği için korktuk. Güvenlikler bizim personelimize saldırıyor.
Bunu anlayabilmek mümkün değil. TFF, talimatlar ne gerektiriyorsa onu yapacaktır.
Bu camialar yüzyıllardır var. Bu bir kan savaşı değil, Afrin'e de gitmiyoruz. Sadece sahada top oynanıyor."