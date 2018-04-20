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oynadı, kazandı

Milli futbolcu 'nın ilk 11'de sahaya çıktığı maçta , konuk ettiği Jablonec'i 2-0 mağlup etti

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.4.2018 00:56 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 00:56
Semih Kaya oynadı, Sparta Prag kazandı

Çekya 1. Futbol Ligi ekiplerinden , 'nın ilk 11'de forma giydiği maçta Jablonec'i 2-0 yendi.

Generali Arena'da Jablonec'i konuk eden Sparta Prag, 33. dakikada Nicolae Stanciu, 61. dakikada ise Vaclav Kadlec'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemeyen Semih Kaya, karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi.

Sezon başında Galatasaray'dan 2 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Semih, bu sezon sadece 5 lig maçında oynadı.

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Semih Kaya oynadı, Sparta Prag kazandı
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