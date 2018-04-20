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olayların ardından ilk defa konuştu!

- maçında başından yaralanan , olayların ardından ilk defa konştu. Yaşanan olayların artık bir milat olması gerektiğini söyleyen Şenol Güneş, "Olanlar bana ve bize değil, Türk una... Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş; Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım" dedi.

Giriş Tarihi: 20.4.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 15:33
Şenol Güneş olayların ardından ilk defa konuştu!

- arasındaki yarım kalan maçın başrolünde, yaralanan, dikiş atılan, hastaneye kaldırılan teknik direktör vardı. Güneş, 'de yaşananları ve duygularını Milliyet'ten Tayfun Bayındır'a anlattı.

"Her şey güzel başlamıştı" diyerek, maçın ilk anlarını özetleyen Şenol Hoca, "Saha, zemin her şey yolundaydı. Ancak ne olduysa, korner köşelerinde olaylar başladı. Yaralandığım esas olayda, Tolga'yı almak için yanına gittiğim anda kendimi birden yerde buldum. Zaten yaşananlar önemli değil artık... Mutlaka hızlı bir çözüm bulunması gerekiyor" ifadesini kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bir milat olmalı... Benim Malatya ile maçım var. Beşiktaş taraftarı sahaya bir kağıt dahi atsa cularımla 'Oynamıyorum' diyerek kenara gelmeliyiz. Geçmişteki taşları bir kenara bırakmamız lazım. Trabzonspor'a şöyle olmuş, Fenerbahçe böyleymiş, Beşiktaş ve Galatasaray bunu yapmış gibi sözlerin artık geride kalması lazım... Olanlar bana ve bize değil, Türk futboluna... Medyası, antrenörü, oyuncusu, futbolun bütün aktörleri bir araya gelip, ivedilikle bu soruna çare bulmamız lazım. Canım değil ama içim acıyor."

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