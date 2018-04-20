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'i yaralayan şahıs: "Elimdeki çakmağı attım"

- maçında çıkan olaylarda 'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin ilk ifadesinde "Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim" dediği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 13:22
Şenol Güneş'i yaralayan şahıs: Elimdeki çakmağı attım

- maçında çıkan olaylarda 'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin ilk ifadesinde ,"Elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim" dediği öğrenildi.

Şenol Güneş'i yaralayan şahıs: "Elimdeki çakmağı attım"

Olaylı derbide Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan S.D.'nin İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. S.D'nin ilk ifadesinde "Kaleci bize küfür edince ortalık gerildi. Ben de elimdeki çakmağı attım, yaralamak istemedim. Ona geleceğini tahmin etmedim" dediği öğrenildi.

S.D.'nin tehdit ve çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtildi.

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