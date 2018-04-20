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'dan olaylarla ilgili flaş sözler!

ve arasında oynanan ancak maçın ikinci yarısında çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili, Fenerbahçeli Roberto 'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 12:08
Soldado'dan olaylarla ilgili flaş sözler!

'nin İspanyol golcüsü Roberto , dün yarı final rövanşında ile oynanan derbi maçta çıkan olaylarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe formasıyla fotoğrafını paylaşan Soldado, "Dün yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Biz başka statlarda bundan daha kötü durumlar yaşadık. Ama hiçbir zaman Türk Futbolu'nun imajını bu hale getirecek bir şekilde sahayı terk etmedik. İkinci yarının başından itibaren maça devam etmemek için her şeyi yaptılar!" ifadelerini kullandı.

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Soldado'dan olaylarla ilgili flaş sözler!
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