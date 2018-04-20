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, tatil edilen derbi ile ilgili kararını haftaya verecek

, önümüzdeki Çarşamba günü toplanacak ve - maçıyla ilgili kararını verecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 00:00 Güncelleme Tarihi: 20.4.2018 01:59
TFF, tatil edilen derbi ile ilgili kararını haftaya verecek

(), 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle hakem tarafından tatil edilen ile arasındaki yarı final rövanş maçı için gelecek hafta karar verecek.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Müsabakanın akıbetiyle ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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TFF, tatil edilen derbi ile ilgili kararını haftaya verecek
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