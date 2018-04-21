Göksel Gümüşadağ "2024 arifesinde kabul edilemez"

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. İki kulübe ve Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Gümüşdağ, "Bu olaylara dahil olanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Bunları kabul etmek mümkün değil, özellikle de 2024 Avrupa Şampiyonası arifesinde. Bu tarz haberler dünya basınında manşetlerden veriliyor. 2024'ün en güçlü adayı Türkiye'dir. Gelecekte daha olimpiyat var. Bu olaylar rakibimiz Almanya'nın medyasında manşet durumunda" dedi. Gümüşdağ, A Spor'da ise "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyorum. Bunun bir eylem ve kumpas olma ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

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