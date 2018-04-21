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Göksel Gümüşadağ "2024 arifesinde kabul edilemez"

Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Ziraat Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında yaşanan olayları değerlendirdi. Gümüşdağ "Bunun bir eylem ve kumpas olma ihtimali yüksek." dedi.

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Göksel Gümüşadağ 2024 arifesinde kabul edilemez

Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. İki kulübe ve Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Gümüşdağ, "Bu olaylara dahil olanların en ağır şekilde cezalandırılması lazım. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Bunları kabul etmek mümkün değil, özellikle de 2024 Avrupa Şampiyonası arifesinde. Bu tarz haberler dünya basınında manşetlerden veriliyor. 2024'ün en güçlü adayı 'dir. Gelecekte daha olimpiyat var. Bu olaylar rakibimiz 'nın medyasında manşet durumunda" dedi. Gümüşdağ, A Spor'da ise "Ben de Sayın Cumhurbaşkanımız gibi düşünüyorum. Bunun bir eylem ve kumpas olma ihtimali yüksek" ifadesini kullandı.

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Göksel Gümüşadağ "2024 arifesinde kabul edilemez"
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