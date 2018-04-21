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, Ege derbisinde 'yi ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan ve tarihinde ilk kez finale yükselen Teleset Mobilya , Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında 'yi konuk edecek.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 12:38 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 12:38
Akhisarspor, Ege derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Arda Kardeşler'in düdük çalacağı müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Ev sahibi yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan Soner ve Olcan forma giyemeyecek.

Konuk 'de ise cezalı Tayfur'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Kadu, Atakan ve Hakan 'a karşı forma giyemeyecek. Dizinden sakatlanan sol bek Traore'nin de maça yetişmesinin zor olduğu öğrenilirken diğer sakat futbolcu golcü 'nın durumu ise belirsiz.

Galatasaray'ı eleyerek büyük moral bulan Akhisarspor'un teknik direktörü , eski takımı Göztepe'yi yenerek üst sıralara doğru tırmanışa geçeceklerini söyledi. Evlerinde oynadıkları son 3 maçı kaybettiklerini hatırlatan Buruk, "Ege derbisinde Göztepe gibi çok önemli bir takımla karşılaşacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Geçen hafta 2-1 kazandıkları Bursaspor maçıyla çıkışa geçtiklerini ifade eden Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna ise, "Akhisarspor kupada önemli bir galibiyet aldı ve oldukça moralliler. Ancak biz de iyi bir takımız. Kendimize yakışan futbolu oynayacağız" dedi.

Öte yandan maçın bilet fiyatları da maraton 1. kategori 50 TL, 2. kategori 20 TL ve misafir tribünü 30 TL olarak belirlendi.

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Akhisarspor, Ege derbisinde Göztepe'yi ağırlayacak
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