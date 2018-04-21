Başakşehir Arda ile zirveye

Süper Lig'de 30. haftanın perdesi İstanbul'da açıldı. Başakşehir, misafir ettiği Kayserispor'u 3-1 yendi ve maç fazlasıyla zirveye çıktı. Arda Turan, 28'inci dakikada seri çalımlarla ceza sahasına yöneldi ve meşin yuvarlağı Edin Visca'nın önüne yuvarladı. Boşnak yıldız, plasesiyle kaleci Lung'u çaresiz bıraktı: 1-0. İlk devre isabetli şutu bulunmayan Kayserispor, ikinci devre inisiyatif alarak oyuna başladı.

ARDA&VISCA A.Ş. İŞBAŞINDA

54. dakikada Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu Deniz Türüç, harika bir asiste çevirdi. Müthiş ortaya Umut Bulut, güzel bir kafa vuruşu yaptı: 1-1. 66. dakikada Edin Visca ile Arda Turan rolleri değiştirdi. Boşnak futbolcunun ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşturduğu Arda, sağ ayağıyla şut açısını yarattı, sol ayağı ile direk dibini gördü: 2-1. 90. dakikada Visca'nın ortasını Adebayor, kafayla Elia'ya indirdi. Hollandalı boş kaleye yuvarlayarak tabelayı belirledi: 3-1.



AVCI: ADIM ADIM KOVALIYORUZ

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 90 dakika sonrası, "Tekrar lideriz, hafta sonunu bekleyeceğiz. Sadece 4 maçımız kaldı. Adım adım kovalamaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 maç kaybettik. Biz büyük bir aileyiz. Yapısı küçük olsa da yüreği geniş bir aile. Kaybettiğimiz 6 maçtan sonra hep galibiyetle döndük. İnançlıyız" değerlendirmesini yaptı.