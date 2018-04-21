Şenol Güneş o olaydan sonra konuştu! Belki de bırakabilirim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra özel açıklamalar yaptı... Takvim yazarı Hakkı Yalçın'a konuşan tecrübeli teknik adam gündemi sarsacak açıklamalara imza attı. Şenol Güneş yaşanan olayların çok üzücü olduğunu belireterek, "Geçmişteki olayları örneklersek bir yere varamayız. Hep bunları konuşarak da bir yere varamıyız. Dün geceden sonra geleceğimle ilgili karar vereceğim. Neyi zorluyoruz. İşin zaten sonuna gelmiştim. Belki de bırakabilirim" ifadelerini kullandı.