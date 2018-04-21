Süper Lig'de kritik Cumartesi! Moussa Sow fırtınası...

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u dün 3-1 mağlup etmişti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ise Gençlerbirliği ile Osmanlıspor kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Paul Le Guen'in gönderilmesinden sonra takımın başına getirilen Mustafa Er yönetiminde ikinci maçına çıkan Bursaspor, daha önce ligden düşmesi kesinleşen Karabükspor'a konuk oluyor. Bursaspor, kritik deplasmanda 2-1 önde.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 OSMANLISPOR

GOL | DK 26-DK 74 ADRİEN REGATTİN - DK 77 SERDAR GÜRLER

KARABÜKSPOR 1-3 BURSASPOR

GOLLER | DK. 35 BATALLA, DK. 45 MOUSSA SOW (P)- DK. 60 BARIŞ YARDIMCI / DK. 44 MURAT AKIN

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