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Süper Lig'de kritik Cumartesi! fırtınası...

'in 30. haftasında Ankara'da , 'u ağırlıyor. Ankara derbisinde konuk ekip Osmanlıspor, ilk devreyi Regattin'in attığı golle 1-0 önde kapattı. Günün diğer karşılaşmasında ise daha önce küme düşmesi kesinleşen , 'u ağırlıyor.

Giriş Tarihi: 21.4.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 21.4.2018 15:13
Süper Lig'de kritik Cumartesi! Moussa Sow fırtınası...

'de 30. haftanın ilk maçında Medipol Başakşehir, Kayserispor'u dün 3-1 mağlup etmişti. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ise ile kozlarını paylaşıyor. Kritik mücadele Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.

Paul Le Guen'in gönderilmesinden sonra takımın başına getirilen yönetiminde ikinci maçına çıkan , daha önce ligden düşmesi kesinleşen 'a konuk oluyor. Bursaspor, kritik deplasmanda 2-1 önde.

GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 OSMANLISPOR

GOL | DK 26-DK 74 ADRİEN REGATTİN - DK 77 SERDAR GÜRLER

KARABÜKSPOR 1-3 BURSASPOR

GOLLER | DK. 35 BATALLA, DK. 45 (P)- DK. 60 BARIŞ YARDIMCI / DK. 44 MURAT AKIN

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Süper Lig'de kritik Cumartesi! Moussa Sow fırtınası...
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