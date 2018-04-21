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Erdinç Gültekin ‘Vura vura içeri attılar’

Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin, olaylı derbide yaşanan olayları anlattı.

Giriş Tarihi: 21.4.2018
Erdinç Gültekin ‘Vura vura içeri attılar’
Maç durduktan sonra soyunma odası koridorlarında çıkan arbedede aldığı darbeler sonrası hastanelik olan Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin, şunları söyledi: "Soyunma odasındaydık. Bir anda ortalık karıştı. Koridorun başına geldik. Şenol hoca sersemlemişti. Kendisinin yerde boylu boyunca yattığını görünce ciddi bir şeyler olduğunu anladık. Hemen arkadaşlarla hocamızı alıp, koluna girdik ve içeri taşıdık. Oyuncuları da almak istedik ancak o arada kargaşa oldu. 'nin güvenlikçileri olay çıkardı. Ben güvenlikçiyi en fazla itmişimdir. Görüntülerde de olduğu gibi vura vura beni içeriye attılar. Bütün kimyamız bozuldu."
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Erdinç Gültekin ‘Vura vura içeri attılar’
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