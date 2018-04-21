Erdinç Gültekin ‘Vura vura içeri attılar’

Maç durduktan sonra soyunma odası koridorlarında çıkan arbedede aldığı darbeler sonrası hastanelik olan Beşiktaş İdari Menajeri Erdinç Gültekin, şunları söyledi: "Soyunma odasındaydık. Bir anda ortalık karıştı. Koridorun başına geldik. Şenol hoca sersemlemişti. Kendisinin yerde boylu boyunca yattığını görünce ciddi bir şeyler olduğunu anladık
. Hemen arkadaşlarla hocamızı alıp, koluna girdik ve içeri taşıdık. Oyuncuları da almak istedik ancak o arada kargaşa oldu. Fenerbahçe
'nin güvenlikçileri olay çıkardı. Ben güvenlikçiyi en fazla itmişimdir. Görüntülerde de olduğu gibi vura vura beni içeriye attılar. Bütün kimyamız bozuldu.
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