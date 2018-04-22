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gücü, 'i farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında , 'i 4-0 mağlup etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 18:00
Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep'i farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında , 'i 4-0 mağlup etti.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Kenan Özer, Arif Morkaya (Dk. 81 Szukala), Kehinde (Dk. 71 Sedat Ağçay), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 74 Tisdell), Mehmet Umut Nayir

Gazişehir : Stackhowiak, Yasin Palaz (Dk. 71 Sinan Osmanoğlu), Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson (Dk. 46 Zec), Tugay Kacar, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Gökhan Alsan, Del Valle, Özgür Can Özcan

Goller: Dk. 20 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 30 İlhan Parlak, Dk. 57 Mehmet Umut Nayir, Dk. 86 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Gökhan Alsan, Dk. 18 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 50 Yusuf Abdioğlu, Dk. 82 Tisdell (MKE Ankaragücü)

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Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep'i farklı geçti
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