Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep'i farklı geçti

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü, Gazişehir Gaziantep'i 4-0 mağlup etti.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev, Ferhat Kiraz, Kenan Özer, Arif Morkaya (Dk. 81 Szukala), Kehinde (Dk. 71 Sedat Ağçay), Mbamba, İlhan Parlak (Dk. 74 Tisdell), Mehmet Umut Nayir
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Yasin Palaz (Dk. 71 Sinan Osmanoğlu), Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Jefferson (Dk. 46 Zec), Tugay Kacar, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 46 Serdar Deliktaş), Gökhan Alsan, Del Valle, Özgür Can Özcan
Goller: Dk. 20 İsmail Konuk (Kendi kalesine), Dk. 30 İlhan Parlak, Dk. 57 Mehmet Umut Nayir, Dk. 86 Sedat Ağçay (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 10 Gökhan Alsan, Dk. 18 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep), Dk. 31 Kenan Özer, Dk. 50 Yusuf Abdioğlu, Dk. 82 Tisdell (MKE Ankaragücü)