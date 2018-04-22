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Atamayana atarlar

, her iki yarının son dakikalarında Hakan ve Kone’nin golleriyle Fırtına’yı yıktı. Sakatlıktan dönen da mağlubiyeti önleyemedi

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Atamayana atarlar
, geçtiğimiz hafta deplasmanında aldığı beraberliğin ardından Demir Grup 'a da sahasında 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. 16. dakikada Olcay'ın savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden , müsait durumdaki Yusuf'a topu çıkardı ama gol gelmedi. 45+2. dakikada Auremir'in savunma arkasına yaptığı ortaya çok iyi yükselen Hakan Arslan, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1. İkinci yarıda ise Trabzonspor, Burak ve Yusuf ile girdiği önemli pozisyonları golle sonuçlandıramadı. 90+1'de Kone skoru belirledi: 0-2

ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da Uğur ve Kamil dün ilk yarıda sakatlanıp yerlerini ve Pereira'ya bıraktılar. 38'de Uğur kenara gelirken, Okay stopere geçti. 3 dakika sonra ise 'in yerine Pereira girdi.

UĞURCAN LİGDE İLK KEZ 11'DE
Osmanlıspor maçında sakatlanan ve sezonu kapatan 'ın yokluğunda, kaleyi genç file bekçisi Uğurcan Çakır korudu. A takım formasıyla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Uğurcan, bu sezon 6. haftadaki maçının ikinci yarısında forma giymişti.
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Atamayana atarlar
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