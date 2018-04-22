Atamayana atarlar

Trabzonspor
, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor
deplasmanında aldığı beraberliğin ardından Demir Grup Sivasspor
'a da sahasında 2-0 mağlup olarak Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu. 16. dakikada Olcay'ın savunmanın arkasına attığı topu kontrol eden Burak
, müsait durumdaki Yusuf'a topu çıkardı ama gol gelmedi. 45+2. dakikada Auremir'in savunma arkasına yaptığı ortaya çok iyi yükselen Hakan Arslan, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.
İkinci yarıda ise Trabzonspor, Burak ve Yusuf ile girdiği önemli pozisyonları golle sonuçlandıramadı. 90+1'de Kone skoru belirledi: 0-2 ZORUNLU İKİ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor'da Uğur ve Kamil Ahmet Çörekçi
dün ilk yarıda sakatlanıp yerlerini Jose Sosa
ve Pereira'ya bıraktılar. 38'de Uğur kenara gelirken, Okay stopere geçti. 3 dakika sonra ise Kamil Ahmet
'in yerine Pereira girdi. UĞURCAN LİGDE İLK KEZ 11'DE
Osmanlıspor
maçında sakatlanan ve sezonu kapatan Onur Recep Kıvrak
'ın yokluğunda, kaleyi genç file bekçisi Uğurcan Çakır korudu. A takım formasıyla ligde ilk kez 11'de sahaya çıkan Uğurcan, bu sezon 6. haftadaki Alanyaspor
maçının ikinci yarısında forma giymişti.