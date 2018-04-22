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, Evkur karşısında

, 'in 30. haftasında Evkur 'la karşı karşıya geliyor. Ligde oynadığı son 7 karşılaşmada 6 galibiyet alan siyah beyazlılar, Galatasaray ve Medipol Başakşehir'in galibiyetle kapattığı haftada kayıp yaşamak istemiyor. Karşılaşmanın ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 18:04 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 18:07
Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında

'in 30. haftasında ligin iddialı ekiplerinden , Evkur 'u ağırlıyor. Fenerbahçe ile oynanan olaylı kupa maçının ardından ilk karşılaşmasına çıkacak siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.

BEŞİKTAŞ İLK PEŞİNDE

Geride kalan 29 haftada topladığı 59 puanla ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmesi halinde bu sezon ilk defa üst üste 4 maç kazanmış olacak. Siyah beyazlılar, rakibiyle sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

PEPE CEZALI, 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta; Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alamıyor. Öte yandan Caner Erkin, Dusko Tosic ve Ricardo Quaresma, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynananacak Galatasaray derbisinde görev alamayacaklar.

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK

38 puanla ligde 10. sırada bulunan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat veya cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 19.00
Stat: Vodafone Park
Hakem: Halis Özkahya / Yardımcıları: Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken
Yayın: beIN Sports 1

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