Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ligin iddialı ekiplerinden Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe ile oynanan olaylı kupa maçının ardından ilk karşılaşmasına çıkacak siyah beyazlılar şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor.
BEŞİKTAŞ İLK PEŞİNDE
Geride kalan 29 haftada topladığı 59 puanla ligde 3. sırada bulunan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında galip gelmesi halinde bu sezon ilk defa üst üste 4 maç kazanmış olacak. Siyah beyazlılar, rakibiyle sezonun ilk yarısında karşı karşıya geldiği karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.
PEPE CEZALI, 3 OYUNCU KART SINIRINDA
Beşiktaş'ta; Fenerbahçe'yle oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş karşılaşmasında kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Pepe, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alamıyor. Öte yandan Caner Erkin, Dusko Tosic ve Ricardo Quaresma, kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynananacak Galatasaray derbisinde görev alamayacaklar.
EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA EKSİK YOK
38 puanla ligde 10. sırada bulunan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor'da sakat veya cezalı bir oyuncu bulunmuyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Fabri, Adriano, Vida, Tosic, Caner, Medel, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Murat, Azubuike, Saido, Pereira, Adem, Boutaib
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