Beşiktaş kabustan geç uyandı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında evinde Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında çok kritik bir galibiyet aldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. dakika Alvaro Negredo, 81. dakikada Anderson Talisca ve 88. dakikada Ricardo Quaresma attı. Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Pereira'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

3. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden çektiği şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.

5. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı ortada, kale sahası önünde iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada Beşiktaş 1-0 öne geçti. Sağ taraftan Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boutaib'e çarpan top, altıpasta Negredo'nun önüne düştü. İspanyol futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

28. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top yandan dışarı çıktı.

33. dakikada Adem Büyük'ün ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pereira'nın şutunda, kaleci Fabricio topu kontrol etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, aynı dakikada bulduğu ikinci pozisyonda skoru eşitledi. Boutaib'in pasıyla ceza sahasının sol tarafında topu kontrol eden Pereira'nın çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleci Fabricio'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

44. dakikada Pereira'nın ceza sahası önünden çektiği sert şutta, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 berabere sonuçlandı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada sol kanattan Cissokho'nun ortasında, Boutaib'in ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

54. dakikada Quaresma'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Talisca'nın çizgiye inmeden dar açıdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

57. dakikada Quaresma'nın sağ taraftan ortasında, Talisca'nın kale sahası önünde uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Farnolle ayağıyla topu çıkararak gole izin vermedi.

59. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Quaresma'nın içeriye çıkardığı topa ön direkte Negredo gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

67. dakikada ani gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Boutaib, kaleci Fabricio'nun önde olduğu pozisyonda vuruşunu yaparken, geriye çabuk dönen İspanyol file bekçisi meşin yuvarlağı kontrol etti.

81. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Adriano'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında iyi yükselen Talisca kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

86. dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Fabricio meşin yuvarlağa sahip oldu.

89. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Ceza yayının sol tarafından serbest atış kullanan Quaresma, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1

Beşiktaş, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Fabricio, Adriano, Vida, Tosic, Caner Erkin (Dk. 53 Gökhan Gönül), Medel, Oğuzhan Özyakup (Dk. 66 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca, Babel (Dk. 79 Lens), Negredo

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Murat Yıldırım (Dk. 81 Doria), Azubuike, Diallo (Dk. 66 Aytaç Kara), Pereira, Adem Büyük (Dk. 72 Gilberto), Boutaib

Goller: Dk. 13 Negredo, Dk. 81 Talisca, Dk. 89 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 33 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Murat Yıldırım, Dk. 87 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor)