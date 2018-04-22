Samet Aybaba: Trabzonspor'da güzel günlerim var!

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba
, isminin Trabzonspor
ile anılmasının sorulması üzerine, "Ben Trabzonspor'un başını öne eğdirmedim. Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmem sona eriyor. Şu an kimseyle görüşmedim ama burada güzel günler geçirdim" diye konuştu. Maçı da değerlendiren Aybaba az pozisyon bulduklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirterek, "Böyle bireysel yetenekli oyuncuları olan takımlara karşı disiplinli savunma yapacaksınız. Bugün alan daralttık, ikili, üçlü sıkıştırmalar yaptık. Duran toplarda çok etkili bir Trabzonspor vardı" şeklinde konuştu.