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: 'da güzel günlerim var!

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Samet Aybaba: Trabzonspor'da güzel günlerim var!
, isminin ile anılmasının sorulması üzerine, "Ben Trabzonspor'un başını öne eğdirmedim. Sivasspor ile sezon sonunda sözleşmem sona eriyor. Şu an kimseyle görüşmedim ama burada güzel günler geçirdim" diye konuştu. Maçı da değerlendiren Aybaba az pozisyon bulduklarını ancak kazanmayı bildiklerini belirterek, "Böyle bireysel yetenekli oyuncuları olan takımlara karşı disiplinli savunma yapacaksınız. Bugün alan daralttık, ikili, üçlü sıkıştırmalar yaptık. Duran toplarda çok etkili bir Trabzonspor vardı" şeklinde konuştu.
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Samet Aybaba: Trabzonspor'da güzel günlerim var!
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