Şekip Mosturoğlu: Devam etmeliydi

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ardından sarı-lacivertli kulüp adına ilk konuşan isim olan Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, konuyla ilgili detayları SABAH'la paylaştı. İşte Mosturoğlu'nun açıklamaları: "Karşılaşmada iki ayrı hadise vuku bulmuştur. Bunlardan ilki tribünlerde organize şekilde yapılan ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da kumpas olgusu ile açıklanan hadisedir. İkincisi ise müsabakanın hakem tarafından tatil edilmesidir. Bize göre hakem gereksiz şekilde tünel içinde gerçekleşen olayları izlemiştir. Halbuki bu temsilcinin görev alanına girmektedir."



HAKEM EK TEDBİR ALABİLİRDİ...

"Sayın Güneş ve Beşiktaşlı oyuncular izin verilmeden tünele, oradan da soyunma odasına yönelmiştir. Hakem de onları ilginç bir şekilde takip etmiştir. Bu sırada bizim oyuncularımız sahadadır ve hakem onları soyunma odasına yönlendirmemiştir. Ne hakem ne de temsilci Güneş'i görmemiş ve kendilerine söyleneni esas kabul ederek stattan ayrılan Güneş'in durumu sebebi ile müsabakayı tatil etmiştir. Oysaki müsabakanın oynanması için her türlü şart mevcuttur ve hakem de ek tedbir alma gereği duymamıştır.''



LYON ÖRNEĞİ UYGUN DEĞİL

Olaylardan rakip oyuncuları sorumlu tutan Mosturoğlu, Tolga Zengin ve bazı Beşiktaşlı futbolcuların taraftarı tahrik ettiğini söyledi ve ekledi: "Bizim başımızdan geçen ve taze olarak hafızamızda yer alan bundan daha ağır olan olaylar yaşanmıştır. Bu tip kararlar emsal nitelikte geçmiş kararlara uygun olmalıdır. Geçmişte Trabzon-Sivas, Mardin 47-Arsin maçları için verilen kararlar emsal kararlardır. Fikret Orman'ın verdiği Lyon örneği duruma uygun değildir. Zira orada, taraftarı tahrik eden Lyon oyuncuları yoktur. Burada, Oğuzhan, Tolga ve Mustafa Pektemek kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak, müsabaka hakeminin tatil kararı bizce yerinde değildir."

FENERBAHÇE TARAFTARI BUNU YAPMAZ!

Volkan Demirel yaşanan olaylar için konuştu: "Biz burada çok maç oynadık. Ben 15-16 senedir bu kulübün kaleciliğini yapıyorum. Hiçbir zaman bu şekilde bir olayın yaşandığını görmedim. Bunu yapanların Fenerbahçeli olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe taraftarı bunu yapmaz ki benim uyarılarıma rağmen hala bu devam ediyorsa bunun altında, altını iyice kazıyıp; bakmak lazım. Gerçek Fenerbahçe taraftarı takımına sahip çıkar. Takımı hakkında tezahürat yapar."



'BEŞİKTAŞ SAHADAN KAÇMAZ'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam Kampında olaylı derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Bahçeli şunları söyledi: "İzleme imkanı bulamadım. Çünkü erken seçim çalışmalarıyla ilgili partide yoğunluğumuz vardı. Ancak Beşiktaş'ın hocası Türkiye'nin hocasıdır. Türkiye'yi dünya üçüncülüğüne taşımış bir değerdir. Kendisine yapılmış bu saldırıyı şiddetle kınadım. Hocamı da aramak suretiyle geçmiş olsun dileklerimi bildirdim. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Beşiktaş sahadan kaçmaz..."



DERBİ BİTTİ, TARAFTAR GİTTİ!

Fenerbahçe taraftarları kupada oynanan Beşiktaş derbisinde stadı doldurmasına rağmen ligdeki Antalyaspor maçına ilgi göstermiyor. Sarı-lacivertliler, dün itibariyle bilet satışında 10 bini aşamadı. Antalya maçında 30 bin civarında taraftarın tribünde olması ve yine boşlukların kalması bekleniyor.