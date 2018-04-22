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culuğu bıraktı

'da forma giyen lı kaleci , culuk kariyerini bitirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 13:14 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 13:16
Julio Cesar futbolculuğu bıraktı

ekibi 'da forma giyen kaleci , kariyerine son verdi.

Julio Cesar, Brezilya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) ikinci haftasında Flamengo'nun Americo Mineiro'yu 2-0 yendiği karşılaşmada son kez sahaya çıktı.

Futbola başladığı kulüpte kariyerine son verme kararı alan 38 yaşındaki Cesar, İtalya'nın Inter, İngiltere'nin , Kanada'nın Toronto ve Portekiz'in takımlarında da forma giydi. Cesar, Benfica'dan ayrıldıktan sonra ocak ayında Flamengo ile kısa süreli sözleşme imzalamıştı.

Kalesini koruduğu takımlarda birçok kupa kazanan Cesar, Inter ile 2009-2010 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Brezilya Milli Takımı'nda 87 kez görev yapan Cesar, FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda iki ve Copa America'da bir kez mutlu sona ulaştı.

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Julio Cesar futbolculuğu bıraktı
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