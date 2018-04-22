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Karaman’da ilk kez gece maçı oynandı

Karaman’da ilk kez gece maçı oynandı. yükselme futbol maçında Belediyespor ile karşı karşıya geldi, rakibini 8-0 mağlup eden Belediyespor nde tekrar mücadele etme hakkını kazandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 07:00
Karaman’da ilk kez gece maçı oynandı
Kemal Kaynaş Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan maça, havanın soğuk olmasına rağmen Karamanlı sporseverler ilgi gösterdi. takımı Karaman Belediyespor, rakibi 1. Amatör Küme Şampiyonu 'u zorlanmadan ilk yarıda ve ikinci yarıda bulduğu gollerle 8-0 yenerek sahadan ayrıldı.
Karaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Celalettin Özcan, Karaman için önemli bir gün olduğunu belirterek, "İlk kez Karaman'da bir gece maçı oynandı. Maç öncesi iki kulüp de bize müracaat ederek gece maçı oynamak istediklerini söylediler. Biz de üst mercilere durumu bildirdik ve onayını aldık. Maç için günler önce tedbirlerimizi almıştık. Maçta herhangi bir sorun yaşanmadı. BAL Liginde oynama hakkını yeniden kazanan Belediyespor'u kutluyorum. Süleyman Hacı Gençlikspor'u da buraya kadar verdiği üstün mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum" dedi.
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