Serik Belediyespor 3'üncü Lig'e yükseldi

Muğla Atatürk Stadı'nda iki takım taraftarının tıklım tıklım doldurduğu tribünler önünde oynanan maçta Serik'in gollerini 18'inci dakikada Mirlan, 24 ve 56'ncı dakikalarda Toma, 25 ve 36'ncı dakikalarda ise Güven attı. Akdeniz temsilcisi, 90 dakikanın ardından 3'üncü Lig'e çıkışını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Ligde 8'inci Grubu lider tamamladıktan sonra Play-Off etabında ilk maçı kaybedip fırsat tepen Ödemişspor, 25 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönmek için son kozunu Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen 5'inci Grup lideri Nevşehirspor'la oynayacak. Tarafsız sahada yapılacak maçın yeri ve saati Futbol Federasyonu tarafından hafta içinde açıklanacak.

Mücadeleyi kazanan taraf 3'üncü Lig hedefine ulaşırken mağlup takım ise Bölgesel Amatör Lig'de kalacak.