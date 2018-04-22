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3'üncü Lig'e yükseldi

Spor Toto Play-Off maçında Ödemişspor'u 5-0 farklı mağlup eden , adını 3'üncü Lig'e yazdırdı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 17:39
Serik Belediyespor 3'üncü Lig'e yükseldi

Atatürk Stadı'nda iki takım taraftarının tıklım tıklım doldurduğu tribünler önünde oynanan maçta Serik'in gollerini 18'inci dakikada Mirlan, 24 ve 56'ncı dakikalarda Toma, 25 ve 36'ncı dakikalarda ise Güven attı. Akdeniz temsilcisi, 90 dakikanın ardından 3'üncü Lig'e çıkışını taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Ligde 8'inci Grubu lider tamamladıktan sonra Play-Off etabında ilk maçı kaybedip fırsat tepen Ödemişspor, 25 yıl sonra 3'üncü Lig'e dönmek için son kozunu Belediyespor'a 1-0 yenilen 5'inci Grup lideri Nevşehirspor'la oynayacak. Tarafsız sahada yapılacak maçın yeri ve saati Federasyonu tarafından hafta içinde açıklanacak.

Mücadeleyi kazanan taraf 3'üncü Lig hedefine ulaşırken mağlup takım ise 'de kalacak.

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Serik Belediyespor 3'üncü Lig'e yükseldi
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