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: Oyuncularımı suçlayamam!

: Oyuncularımı suçlayacak bir şey yok. Goller kaçırdık, maçı çevirmek için gayret gösterdik

Giriş Tarihi: 22.4.2018
Rıza Çalımbay: Oyuncularımı suçlayamam!
Trabzonspor , yenilgi sonrası gol pozisyonları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti. Çalımbay, "Defans yapıp kontratakla gol arayan rakibimize karşı devrenin uzatma bölümünde gol yedik. İkinci yarı telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. En büyük şanssızlığımız 2 haftadır Ahmet ve Uğur'un çıkması bütün oyun düzenimizi bozdu. Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün takım gayret gösterdi" diye konuştu.
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Rıza Çalımbay: Oyuncularımı suçlayamam!
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