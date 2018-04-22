Rıza Çalımbay: Oyuncularımı suçlayamam!

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay
, yenilgi sonrası gol pozisyonları yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirtti. Çalımbay, "Defans yapıp kontratakla gol arayan rakibimize karşı devrenin uzatma bölümünde gol yedik. İkinci yarı telafi edecek pozisyonlara gireceğimizi biliyorduk, girdik ama değerlendiremedik. En büyük şanssızlığımız 2 haftadır Ahmet ve Uğur'un çıkması bütün oyun düzenimizi bozdu.
Böyle bir maç yaşandı, yapacak bir şey yok. Oyuncularımızı suçlayacak bir şey bulamıyorum. Kaçırdığımız goller var, maçı çevirmek için bütün takım gayret gösterdi" diye konuştu.