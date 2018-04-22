Tamer Tuna "1-1'den dolayı mutluyuz"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligde bulunduğumuz konumun rahatlığı daha rahat oynamamızı sağlıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Oyun güzel başladı ancak biz gol yediğimiz için bizim açımızdan kötü başladı. 2. dakikada kornerden golü atabilecekken dönen top sonrası duran toptan bir gol yedik. Sonrasında oyuna tekrar dönüşümüz ve penaltıdan gol buluşumuz oldu. Sonrasında bir penaltı pozisyonu yaşadık. Barbosa'ya büyük geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sıkıntılı bir sakatlık ve büyük bir travma geçirdiler. Milos oyuna devam etti. Milos'un içinde bulunduğu durum, başının dönmesi bizim oyuncu değişikliklerimizi etkiledi. Biraz beklemek zorunda kaldık.

İkinci yarı oyun dengeliydi. Oyunda geçişler çok fazla oldu çünkü kontratak Akhisar'ın en önemli gücüdür. Bunları hem durdurup hem de kendi pozisyonumuzu oluşturmak için biraz daha üretken olmak istedik. Selçuk tercihi bundandı. Poko'yu biraz daha önde kullanmak ofansif anlamda daha güçlü hale gelmek istedik. Nitekim bugün, her iki takımda havaya ve su molalarına rağmen lig ortalamasının üzerinde sprinte ulaştılar. Çünkü çok istediler maçı. Ligde bulunduğumuz konumun rahatlığı daha rahat oynamamızı sağlıyor fakat deplasmanda kazanamamak, ikinci yarıdaki fikstür biraz daha kazanma isteğimizi üste taşıdı. 1-1'den dolayı mutluyuz. Göztepe, bugün gelen bu taraftarla inanılmaz bir sinerji oluşturmuştu. Kalan 4 haftada da bunu sürdürerek ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.