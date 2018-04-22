Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tamer Tuna "1-1'den dolayı mutluyuz"

"1-1'den dolayı mutluyuz"

Teknik Direktörü , 'in 30. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 1-1'lik skordan mutlu olduklarını belirten Tuna, taraftarla takım arasındaki sinerjiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018 19:43 Güncelleme Tarihi: 22.4.2018 19:43
Tamer Tuna 1-1'den dolayı mutluyuz

Teknik Direktörü , Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Ligde bulunduğumuz konumun rahatlığı daha rahat oynamamızı sağlıyor" dedi.

'in 30. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı T.M. Akhisarspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Oyun güzel başladı ancak biz gol yediğimiz için bizim açımızdan kötü başladı. 2. dakikada kornerden golü atabilecekken dönen top sonrası duran toptan bir gol yedik. Sonrasında oyuna tekrar dönüşümüz ve penaltıdan gol buluşumuz oldu. Sonrasında bir penaltı pozisyonu yaşadık. Barbosa'ya büyük geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Sıkıntılı bir sakatlık ve büyük bir travma geçirdiler. Milos oyuna devam etti. Milos'un içinde bulunduğu durum, başının dönmesi bizim oyuncu değişikliklerimizi etkiledi. Biraz beklemek zorunda kaldık.

İkinci yarı oyun dengeliydi. Oyunda geçişler çok fazla oldu çünkü kontratak Akhisar'ın en önemli gücüdür. Bunları hem durdurup hem de kendi pozisyonumuzu oluşturmak için biraz daha üretken olmak istedik. Selçuk tercihi bundandı. Poko'yu biraz daha önde kullanmak ofansif anlamda daha güçlü hale gelmek istedik. Nitekim bugün, her iki takımda havaya ve su molalarına rağmen lig ortalamasının üzerinde sprinte ulaştılar. Çünkü çok istediler maçı. Ligde bulunduğumuz konumun rahatlığı daha rahat oynamamızı sağlıyor fakat deplasmanda kazanamamak, ikinci yarıdaki fikstür biraz daha kazanma isteğimizi üste taşıdı. 1-1'den dolayı mutluyuz. Göztepe, bugün gelen bu taraftarla inanılmaz bir sinerji oluşturmuştu. Kalan 4 haftada da bunu sürdürerek ligi en üst seviyede bitirmek istiyoruz" dedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı için emsal niteliğinde karar!
Erman Toroğlu'ndan flaş sözler! Fenerbahçe - Beşiktaş maçında neler yaşandı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tamer Tuna "1-1'den dolayı mutluyuz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN