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’nın tek rakibi Kevin de Bruyne

’in Boşnak futbolcusu , ’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne'un ardından Avrupa’da en çok asist yapan isim

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.4.2018
Edin Visca’nın tek rakibi Kevin de Bruyne

'de asist krallığı koltuğunda oturan Visca, 'in Kayseri maçındaki golüyle yine galibiyeti getiren isimlerden oldu. Bu sezon 29 lig maçında 6 gol atan 14 asist yapan oyuncu bu değeri ile ise Avrupa'nın 10 büyük liginin en fazla asist yapan 2. ismi durumunda bulunuyor. Sadece 15 asistli Manchester City'den Bruyne'e geçilen oyuncu çok sayıda yıldız ismi geride bıraktı. Başakşehir'in oynadığı futbolun başrolünde olan Visca, 7 sezon önce sadece 400 bin Euro'ya transfer oldu ve sonrasında takımının çıktığı 236 lig maçının 228'inde görev yaptı. Başarılı isim Türkiye kariyerinde 64 gol attı ve 68 asist yaptı.

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Edin Visca’nın tek rakibi Kevin de Bruyne
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