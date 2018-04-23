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Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak

Kulübü, 26 Nisan Perşembe gün Vodafone Park'ta Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı gerçekleştirecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:30
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak

Kulübü Divan Kurulu, 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.

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Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak
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