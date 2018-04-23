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, 'ta seriye bağladı

'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden , 'taki lig maçlarında galibiyet serisini 9 maça çıkardı. Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 6 lig maçında 12 puan toplayabilen Beşiktaş, son 9 karşılaşmayı kazanarak 27 puan elde etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 16:30 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 16:55
Beşiktaş, Vodafone Park'ta seriye bağladı

'in 30. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden , 'taki lig maçlarında rakiplerine son dönemde büyük üstünlük sağladı.

Siyah-beyazlı takım, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenerek Vodafone Park'taki galibiyet serisini 9 maça çıkardı.

Beşiktaş, son 9 maçtaki galibiyetleriyle 11 Nisan 2016'da hizmete giren yeni stadındaki en uzun seriyi yakaladı. Daha önce üçer kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta bunu 9 karşılaşmaya çıkarmayı başardı.

PUAN KAYIPLARINI UNUTTU

Vodafone Park'taki lig maçlarına bu sezon da iyi başlayan Beşiktaş, ciddi bir duraklamanın ardından 9 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Dolmabahçe'de ilk 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, sonraki 3 maçı beraberlikle tamamladı. Vodafone Park'ta ilk 6 karşılaşmada 12 puan toplayan Beşiktaş, son 9 lig maçını kazanıp 27 puan elde etti.

SERİ GALATASARAY DERBİSİYLE BAŞLADI

Geçen sezon Vodafone Park'taki derbi maçlarını kazanamayan Beşiktaş, bu sezonki derbi galibiyetlerine de 9 maçlık seride imza attı.

Dolmabahçe'deki son puan kaybını 12. haftada Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı takım, 14. haftada Galatasaray'ı 3-0 mağlup ederek 9 maçlık galibiyet serisini başlattı. Beşiktaş, bu süreçte 23. haftada Fenerbahçe'ye de 3-1 üstünlük kurdu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSINI GEÇEBİLİR

Geçen sezon Vodafone Park'taki 17 lig maçında 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puan toplayan Beşiktaş, bu sezon stadında daha başarılı performans göstermeye yakın duruyor.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon sahasındaki 15 maçta 12 galibiyet ve 3 beraberlikle 39 puan topladı.

Ligin son 4 haftasında Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek Beşiktaş, bu karşılaşmaları kazandığı takdirde Vodafone Park'taki lig maçlarında 45 puan toplamış olacak.

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Beşiktaş, Vodafone Park'ta seriye bağladı
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