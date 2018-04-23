Erman Toroğlu'ndan o paylaşıma sert tepki "Sen insanların yaptığı sporu yapma"
SABAH Spor'un usta yazarı Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı. Toroğlu, Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulle karşılaşmaya damga vuran Göztepeli Murat Yıldırım hakkında da sert konuştu.
Giriş Tarihi: 22.4.2018 21:36Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 02:14
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu karşılaşmayı yorumladı. Toroğlu, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.