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'ndan o paylaşıma sert tepki "Sen insanların yaptığı sporu yapma"

SABAH Spor'un usta yazarı , Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını A Spor'da yorumladı. Toroğlu, Ricardo Quaresma'ya yaptığı faulle karşılaşmaya damga vuran Göztepeli Murat Yıldırım hakkında da sert konuştu.

Giriş Tarihi: 22.4.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 02:14
Erman Toroğlu'ndan o paylaşıma sert tepki Sen insanların yaptığı sporu yapma

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor'u evinde 3-1 mağlup etti. SABAH Spor yazarı karşılaşmayı yorumladı. Toroğlu, Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

İşte o yorumlar...

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Erman Toroğlu'ndan o paylaşıma sert tepki "Sen insanların yaptığı sporu yapma"
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