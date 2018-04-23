Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış karşılaşmasında Fenerbahçe'nin rakibi Antalyaspor.

Ligde oynadığı son 3 maçından galip ayrılan Fenerbahçe 57 puanla 4. sırada yer alırken son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Antalyaspor ise 35 puanla 13 sırada.

FENERBAHÇE'DE 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, sol üst adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalacak olan genç oyuncu Yiğithan Güveli dışında herhangi bir eksik bulunmazken Roberto Soldado, Nabil Dirar ve İsmail Köybaşı, kart görmeleri halinde igin 31. haftasında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasında görev alamayacaklar.

ANTALYASPOR'DA 3 OYUNCU SAKAT

Antalyaspor'da Salih Dursun, Zeki Yıldırım ve Deniz Kadah sakatlıkları sebebiyle Fenerbahçe karşısında forma giyemiyorlar. Öte yandan William Vainqueur ve Danilo maç kadrosuna alınmadılar.

LİGDE 44. RANDEVU

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 43 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 29, Antalyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 7 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

TEKNİK DİREKTÖRLER REKABETİNDE HAMZAOĞLU ÜSTÜN

Aykut Kocaman ile Hamza Hamzaooğlu teknik direktör olarak bu akşam 11. kez karşı karşıya geliyorlar. İki teknik direktör arasında oynanan karşılaşmalardan 3'ünde galip ayrılan taraf Aykut Kocaman olurken, Hamza Hamzaoğlu 4 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

Saat: 20.00

Stat: Ülker Stadı

Hakem: Yaşal Kemal Uğurlu / Yardımcıları: Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Yayın: beIN Sports 1