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Konya gümbür gümbür

, ve Gençler’in kaybettiği haftada ’yı Samuel Eto’o ve Jahovic’in golleriyle devirerek, düşme hattının üstüne çıktı

Giriş Tarihi: 23.4.2018
Konya gümbür gümbür
'de son düzlüğe girilirken, , konuk ettiği 'yı 2-0 mağlup ederek, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 11. dakikada sol kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak, ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasıyla ceza sahası yayında buluşan Eto'o, sert şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0. 37'de orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu. 75'te Fofana'nın pasında topla buluşan Mehdi'nin şutunda kaleci Eray topu kornere çeldi. 86'da ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın pasında topu önünde bulan Jahovic, kaleci Eray'ı çalımlayarak maçın skorunu ilan etti: 2-0.
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Konya gümbür gümbür
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