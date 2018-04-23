Konya gümbür gümbür

Süper Lig
'de son düzlüğe girilirken, Atiker Konyaspor
, konuk ettiği Kasımpaşa
'yı 2-0 mağlup ederek, önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 11. dakikada sol kanattan savunma oyuncularını çalımlayarak, ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasıyla ceza sahası yayında buluşan Eto'o, sert şutuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 1-0.
37'de orta sahadan aldığı topla sol çaprazdan ceza sahasına giren Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Serkan topa sahip oldu. 75'te Fofana'nın pasında topla buluşan Mehdi'nin şutunda kaleci Eray topu kornere çeldi. 86'da ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın pasında topu önünde bulan Jahovic, kaleci Eray'ı çalımlayarak maçın skorunu ilan etti: 2-0.