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Marius Sumudica: “Dördüncü hakemler bana bağırıp çağırıyor”

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup oldukları maçın hakemi tarafından tribünlere gönderilen Teknik Direktörü Marius Sumudica, dördüncü hakemlerin kendisine karşı olan tutumlarından rahatsız. Konuyla ilgili konuşan Sumudica "Dördüncü hakemler bana bağırıp çağırıyor." dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 20:07
Marius Sumudica: “Dördüncü hakemler bana bağırıp çağırıyor”

Ligde 3'üncü kez tribüne gönderilen Teknik Direktörü Marius Sumudica, "4'üncü hakemler bana bağırıp çağırıyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden spor, ligin 34. haftasında sahasında ağırlayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Marius Sumidica yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, hazırlıkları değerlendirdi. Sumudica, "Artık ligdeki bütün maçlar zorlu geçecek. Çünkü şampiyonluğu kovalayan takımlar bir grup oluşturdu. Ligin ortasındaki takımlar Avrupa kupalarına gitmek için mücadele ediyor. Aşağıdaki takımlarda küme düşmemek için mücadele ediyor. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Ligin ikinci yarısında oynadığımız en iyi maçlardan birini Başakşehir'e karşı oynadık. Futbolcularım güzel bir mücadele verdiler. Benim de beklentilerim arttı. Alanyaspor maçına da çıkıp bu şekilde mücadele edip elimizden geleni ortaya koyarak 3 puanı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başakşehir maçında tribüne gönderilmesini değerlendiren Sumudica, "Suçlu olduğum zaman hiçbir şey söylemiyorum. Türkiye'ye geldiğimden beri bazı farklı şeyler görüyorum. Mesela Türk hocalara yapılan ayrımcılıklar görüyorum. Kendi alanımdan 1 milimetre dışarı çıktığımda 4'üncü hakem benim içeri girmemi uyarıyor, bana bağırıp çağırıyor. Şu an ligdeki tek yabancı hocayım. Ben herkese saygı duyuyorum. Ben de onlara gösterdiğim kadar saygı bekliyorum" dedi.

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