Şenol Güneş'ten sert açıklamalar "Konuşmamamız salaklığımızdan değil"

Yeni Malatya galibiyetinin ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in gündeminde hafta içinde tribünden atılan maddeler nedeniyle başının yarıldığı F.Bahçe derbisi vardı. Çok sert ifadeler kullanan Şenol Güneş şöyle konuştu:

Hak ettiğimiz bir maçtı. Erol hocanın, 'Maçı Beşiktaş'a karşı kaybetmedik' demesine üzüldüm. Eğer hakemi kastediyorsa, bir haksızlık varsa, bize var. Konuşmamamız salaklığımızdan değildir, bir insan bu kadar aşağılanmaz. Susmamız haksızlık yaptığımızı göstermez.

Hastaneye gidip gizli bilgileri soracaklarına beni arasalardı, ben anlatırdım. Bu kadar kötü zihniyetle futbol maçı alsanız ne olur, almasanız ne olur.

Cumhurbaşkanımız aradı, ona da söyledim. 'Değerli vaktinizi bu işlere ayırmayın' dedim. 'Zaman ayıracaksanız ben geleyim, Aziz Yıldırım, Fikret Orman da gelsin, tüm başkanlar gelsin konuşalım' dedim.

EMEĞİMİ ÇALIYORLAR

2002'de hakkımı vermeyip paramı çalanlar, bugün de emeğimi çalıyorlar. Param federasyonda hâlâ duruyor. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmedim.

Benim oyuncuma dava açıyorlar. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Bunların hepsinin temizlenmesi lazım.

Kimsenin canı yansın istemiyorum. Sanki kendi kendime cisim attım.

KOCAMAN NE ZAMAN GELMİŞ!



Biz namusumuzla top oynuyoruz. Aykut Kocaman gelmiş yanıma. Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin?' diye sormadı. Taş gelmiş, çakmak gelmiş, ben hatırlamıyorum. Ben bir kere yüzümü dönmedim. Eğer kumpas varsa, komplo varsa, böyle var.

Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız. Bir canım var, onu da veririz.

SERSERİLER, AHLAKSIZLAR...

Tribüne arkamı bile dönmedim. Trabzon'da da yaşadım bunu. Bu ülkede sanatçıya, sporcuya çok ayıp ediliyor.

Benim keyfim kaçtı. Yaşıma eleştiri yapanlar, inşallah Allah o yaşı göstersin onlara. Biz yokluktan geldik. Bu ülkenin sırtından geçinenler biraz daha dikkatli olsun.

Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim.

Ahlak sıfıra inmiş. Serserilerin, ahlaksızların bu işin içine girdiğini görüyorum.





BAŞIMA VURMA FABRİ!

Galibiyetin ardından oyuncularıyla birlikte saha ortasına gelen Şenol Güneş tribünlere üçlü çektirdi. Taraftarların tezahüratlarla destek verdiği Güneş, soyunma odasına kalecisi Fabri ile birlikte yürüdü. İspanyol eldiven, kolunu omzuna koyduğu tecrübeli çalıştırıcının kafasına hafif şekilde vurdu. Başında 5 dikiş olan Güneş de oyuncusuna,



İŞTE SON HALİ

Yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde başı yarılan Şenol Güneş'in son hali objektiflere böyle yansıdı.