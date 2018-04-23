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Son dakika haberi: yarın basın toplantısı düzenleyecek

 Kulübü, resmi internet sitesinden yayımladığı mesajda, ve Yönetim Kurulu Üyelerinin, yarın saat 14:00'da basın Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde basın toplantısı gerçekleştireceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.4.2018 19:44 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 19:57
Son dakika haberi: Aziz Yıldırım yarın basın toplantısı düzenleyecek

, yarın saat 14.00'da ve Yönetim Kurulu Üyelerinin basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan o açıklama:

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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