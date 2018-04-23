Son dakika haberi: Aziz Yıldırım yarın basın toplantısı düzenleyecek

Fenerbahçe, yarın saat 14.00'da Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerinin basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

İşte Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan o açıklama:

Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 24 Nisan Salı günü saat 14:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.



Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.



Basın mensuplarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ