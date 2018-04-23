Taraftar Şenol Güneş'i bağrına bastı

Yarıda kalan kupadaki olaylı Fenerbahçe derbisinde tribünden atılan yabancı maddeler nedeniyle yaralanan ve kafasına 5 dikiş atılan Şenol Güneş'e Beşiktaşlı taraftarlar sahip çıktı. Dünkü maç öncesi Vodafone Park'ta özel hazırlık yapan ve tribünleri Güneş pankartları ile süsleyen siyah-beyazlılar, son iki sezonun şampiyonu olan tecrübeli çalıştırıcı sahaya çıktığında yaklaşık 5 dakika boyunca aralıksız, 'Şenol Güneş' tezahüratı yaptılar. Tribünde, "Geçmiş olsun hocam… Bu taraftar sana minnettar… Tolga Zengin onurumuz, Şenol Güneş gururumuz" yazılı pankartlar açıldı. Sevgi gösterilerine tribünleri eliyle selamlayarak karşılık veren Şenol Güneş maç öncesi yaptığı açıklamada, sağlık durumunun iyi olduğunu ancak tüm takımın fizik ve mental açıdan yorgun olduğunu söyledi.

Beşiktaşlı taraftarlar, son 2 sezonun şampiyonu olan hocaları için özel pankartlar hazırladılar.

İŞTE SON HALİ

Yarıda kalan Fenerbahçe derbisinde başı yarılan Şenol Güneş'in son hali objektiflere böyle yansıdı.



Statta 23 Nisan coşkusu

KARŞILAŞMA öncesi Vodafone Park'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinlikler gerçekleştirildi. Beşiktaş takım kadrosu çocukların çizdiği futbolcu resimleri ve minik taraftarların anonsu ile tanıtıldı.