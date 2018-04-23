Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

, 'in 31. haftasında oynayacağı Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 18:43
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

'in 31. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan bu maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Antalyaspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavilileri antrenmanda Gürpınar İlkokulu öğrencileri ziyaret etti. Futbolcularla fotoğraf çektiren öğrencilerden Merve Şentürk, imza törenine misafir olduğu Kucka'ya sürpriz yaparak hediye verdi. Koşu ağırlıklı çalışan bordo-mavililerde antrenmana, sakatlıkları bulunan Uğur, Kamil, Onur ve Castillo ile tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Abdülkadir, Okay ve izinli olan Rodallega katılmadı.

Türkiye'nin süper çocukları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN